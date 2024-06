Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu już w sobotę! Impreza na Wzgórzu Partyzantów. Uwaga [wstęp wolny] Tomasz Pawlak

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów ponownie otwiera swoje bramy po gruntownej renowacji. Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. Zapraszamy do odwiedzenia Bastionu Sakwowego i cieszenia się jego urokami oraz atrakcjami przygotowanymi na dzień otwarcia i później.