Oto najwięksi alimenciarze w Polsce. Wśród rekordzistów Dolnoślązacy!

Koniec 2021 roku przyniósł kolejne zmiany ułatwiające ściągalność alimentów. W grudniu ruszył Krajowy Rejestr Zadłużonych. Trafiają do niego m.in. dłużnicy zwlekający z zapłatą alimentów przez co najmniej 3 miesiące, wobec których wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne. Rejestr jest jawny i dostępny w internecie, a informacje o zobowiązaniach starszych niż 6 lat nie będą z niego wykreślane. Obecnie zaległości alimentacyjne o wartości ponad 10 mld zł ma blisko 246 tys. osób, a Dolnoślązacy znajdują się na niechlubnym podium dłużników – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Rekordzista winien jest swoim dzieciom prawie 0,6 mln zł. Do Krajowego Rejestru Zadłużonych trafiają informacje z sądów i od komorników, naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów oddziałów ZUS i szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Są to informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz bezskuteczności prowadzonych egzekucji komorniczych. Jak to dokładnie funkcjonuje? O tym na kolejnej stronie.

Gazeta Wrocławska