Oto najnowsze zadania policji we Wrocławiu. Tutaj ruszą patrole! [ADRESY, ZADANIA]

Wrocławska policja wyznaczyła konkretne zadania dla mundurowych na pierwsze półrocze 2022 roku. Dzielnicowi, czyli funkcjonariusze, którzy często są najbliżej mieszkańców Wrocławia, mają od początku roku do końca czerwca zwrócić uwagę na szczególnie uciążliwe dla mieszkańców problemy i miejsca, w których dochodzi do łamania prawa. Picie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego czy niszczenie mienia - to wybrane problemy z którymi mają walczyć mundurowi, przy tym określono dokładne lokalizacje takich miejsc, wraz z adresami. Gdzie pojawi się wkrótce więcej policyjnych patroli w Twoim regionie? Komu zgłosić problemy z Twojej najbliższej okolicy? Zobacz na kolejnych slajdach. Przejdź dalej przy pomocy strzałek lub gestów na ekranie smartfona

Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press