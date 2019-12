Tradycja nakazuje, by na wigilijnym stole znalazło się 12 potraw wigilijnych. Oto ich lista!

TRADYCYJNE POTRAWY WIGILIJNE - 12 DAŃ NA WIGILIĘ

Karp na różne sposoby (np. smażony, w galarecie, po żydowsku, w sosie miodowym, faszerowany)

Kapusta z grochem

Kapusta z grzybami

Kompot z suszonych owoców

Pierogi z kapustą i grzybami

Śledź na różne sposoby (np. w sosie śmietanowym, w oleju, pod pierzynką, z rodzynkami)

Kluski z makiem, cukrem i miodem

Ryba po grecku

Sałatka jarzynowa

Jajka z majonezem

Zupa grzybowa

Barszcz z uszkami

Zupa rybna

Kutia

Sernik

Makowiec

buraki

wywar z włoszczyzny

skórka z chleba

czosnek

ziele angielskie

grzyby suszone na farsz

ciasto jak na pierogi

sól, pieprz

cebula

masło

karp

2 jajka

bułka tarta

masło

sól

kiszona kapusta – pół kilo

biała kapusta – pół kilo

marchewka – 1 szt.

szklanka całego grochu

cebula

pieczarki – 6 szt.

2 łyżki oleju

sól, pieprz, tymianek lub majeranek

liść laurowy, ziele angielskie

POTRAWY WIGILIJNE, KTÓRE GOTUJĄ CELEBRYTKI

Jak celebrytki radzą sobie w tej kwestii? - Jestem kiepska w gotowaniu, ale bardzo dobre ciasta piekę - przyznała Izabela Janachowska. - Pomagam mamie, bo sama nie jestem sprawna w kuchni. Moja mama jest szefową wydarzenia - powiedziała Ada Fijał. - Lubie gotować, ale potrawy wigilijne średnio mi wychodzą. Nie mam do nich serca - zdradziła Sara Boruc. - To działka mojej babci i jak najdłużej chciałabym zostawić to w jej rękach - dodała.



majonez (3 łyżki)

śmietana (3 łyżki)

filet śledziowy (400 g)

cebula

sól, pieprz cukier

karp – 1 kg

rodzynki – 5 dag

piwo jasne – ok. 15 ml

cebula – 3

masło – 1 łyżka

goździki – ok. 5

starta skórka cytrynowa – pół łyżeczki

ocet – 2 łyżeczki

sól, pieprz

pszenica bez łusek - 30 dag

mak - 20 dag

orzechy łuskane

rodzynki

miód

kiszonej kapusty – 1,5 kg

suszone grzyby – 25 dag

1 łyżka miodu

pół szklanki oleju/oliwy

pieprz mielony

2 suszone lub wędzone śliwki

10 śliwek suszonych

10 moreli suszonych

5 daktyli

2 przekrojone na ćwiartki suszone figi

pół szklanki rodzynek

10 plastrów suszonych jabłek

10 plastrów suszonych gruszek

1 łyżeczka kandyzowanej skórki pomarańczowej

2 goździki

4 łyżki cukru

1/2 kg filetów rybnych2 cebule2 marchewkipół pietruszkikawałek seleraprzecier pomidorowy2 liście laurowe3 ziarna ziela angielskiegopieprz mielony, sól, cukiermąka5 łyżek oleju2 szklanki wodyoliwa do smażeniaRyby przekroić na około pięciocentymetrowe kawałki. Posolić, posypać pieprzem, oprószyć mąką i usmażyć na rumiano na oliwie, a następnie odłożyć.Cebulę pokroić w "piórka". Warzywa zetrzeć na grubych oczkach. Na łyżce oliwy zeszklić cebulę, a warzywa zalać w garnku wodą i dusić 20 minut. Włożyć ziele angielskie, liść laurowy. Przełożyć do garnka cebulę. Dodać przecier pomidorowy. Doprawić sos solą, pieprzem, cukrem wg uznania. Dusić 10 minut.Później warstwami układać gorący sos i rybę (aż do wyczerpania składników). Wierzchnią warstwę ma stanowić sos. Zostawić na kilka godzin by ryba przeszła sosem. Podawać na zimno.Najpierw trzeba przygotować zakwas na barszcz. Trzeba pokroić w cienkie plastry buraki, cebulę, skórkę z chleba, czosnek, ziele angielskie i liść laurowy. Następnie zalać wszystko wodą i pozostawić na kilka dni w ciepłym miejscu.grzyby ugotować i posiekać, poddusić z cebulą i masłem aż do odparowania wody.Rozwałkować ciasto i formować uszka lub kołduny, napełniając je gotowym farszem. Ugotować na wrzącej osolonej wodzie i odłożyć. Odcedzić zakwaszony barszcz, połączyć z wywarem z włoszczyzny, dodać czosnek, sól, pieprz, odrobinę majeranku, doprawić do smaku i doprowadzić do temperatury wrzenia. Nie gotować, bo straci kolor. Na podgrzanych talerzach ułożyć uszka i zalać barszczem.Podpowiadamy przepisy na tradycyjne potrawy wigilijne, które powinny znaleźć się na większości świątecznych stołów.Wypatroszoną rybę trzeba dokładnie oczyścić i wypłukać, a następnie pokroić na porcje - na dzwonka lub płaty, lub kupić już płaty lub dzwonka. Na talerzu rozmącamy jajka i lekko solimy, a na drugim talerzu przygotowujemy bułkę tartą. Porcje karpia zanurzamy w jajku i obtaczamy w bułce tartej, a następnie układamy na rozgrzanej patelni z rozpuszczonym masłem. Smażymy na niewielkim ogniu, na rumiano z obu stron.Najpierw trzeba zalać wodą groch i odstawiać na noc. Po odsączeniu, gotować w osobnym naczyniu w niedużej ilości wody z solą i majerankiem. Groch powinien być miękki, ale nie rozgotowany.W tym samym czasie na rozgrzanym oleju podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę, obraną i startą na tarce marchew i drobno pokrojone pieczarki. Całość zalewamy szklanką wody, dorzucamy drobno poszatkowaną białą kapustę, liść laurowy, kilka ziaren ziela angielskiego, sól, pieprz oraz tymianek i dusimy 15-20 minut, aż kapusta będzie miękka.Wówczas dodajemy do tego kiszoną kapustę, mieszamy i dusimy następne10-15 minut.Gdy wszystkie składniki są już miękkie dorzucamy ugotowany groch z niedużą ilością wody, w której się gotował, doprawiamy do smaku i dusimy tylko tyle, ile trzeba by zredukować wodę. Podajemy na gorąco.Na początek należy połączyć majonez ze śmietaną oraz doprawić wedle upodobań solą, pieprzem i cukrem. Śledzie moczyć przez godzinę, odsączyć, przekroić na połowę i ułożyć na półmisku.Cebulę należy obrać i pokroić w półplasterki, a następnie sparzyć wrzątkiem. Sos śmietanowo-majonezowy połącz cebulą i rozłożyć na śledziach.Galareta: wywar z odpadów rybnych i włoszczyzny, 1 łyżeczka żelatyny, 1 łyżka octu, 2 białka.Karpia sprawić, odciąć głowę, płetwy, ogon i zachować do wywaru. Opłukać, pokroić na dzwonki szerokości ok. 2-3 cm,, osolić, oprószyć pieprzem, posypać tłuczonymi goździkami, skropić octem. Masło rozgrzać, włożyć obraną, pokrajaną w kostkę cebulę, zasmażyć nie rumieniąc, wlać piwo, ogrzać, włożyć rybę, razem dusić pod przykryciem na bardzo małym ogniu ok. 25 minut. Gdy ryba jest już gotowa - wyjąć. Sos odparować, włożyć opłukane rodzynki i startą skórkę cytrynową.Rybę ułożyć na półmisku, oblać sosem, zalać stygnącą, sklarowaną galaretą.Pszenicę namoczyć na noc, a później gotować 4 godziny, aż będzie miękka. Potem odcedzić. Mak sparzyć i ugotować. Zemleć 2 razy. Wymieszać ostudzoną pszenicę, mak, miód, rodzynki oraz posiekane orzechy.Tę potrawę należy rozpocząć przygotowywać już 3 dni przed Wigilią. Kapustę przepłukać, by nie była za kwaśna. Zalać wodą. Gotować przez 2 godziny. Grzyby namoczyć, zalać wodą i ugotować. Odcedzić (wodę z gotowania wlać do kapusty). Grzyby drobno pokroić dodać do kapusty razem z suszonymi śliwkami. Wlać oliwę. Dusić kapustę przez następne 2 godziny. Zostawić w chłodzie do następnego dnia. Znów dusić 2 razy po 2 godziny. Doprawić pieprzem i miodem. Przez następny dzień podgrzewać kapustę codziennie 2 razy po pół godziny.Owoce i przyprawy zalać wodą, posłodzić i gotować na małym ogniu 30 minut. Ostudzić i podawać przecedzony lub z owocami, chłodny lub letni - według uznania.2 szklanki mąkipół szklanki wody4 łyżki cukru13 dag miodu1 jajko10 dag roztopionej margaryny do pieczenia1,5 łyżeczki sody2 łyżeczki przyprawy do piernikówWszystkie składniki połączyć ze sobą i dokładnie wymieszać. Tak przygotowaną masę wlać do formy wysmarowanej masłem i posypanej niewielką ilością bułki tartej. Dodatkowo do ciasta można dodać bakalie. Piec około 1 godziny w temperaturze 170ºC. Ciasto można polać polewą czekoladową lub cukrem pudrem.