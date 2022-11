Pierogi, uszka i krokiety na Święta Bożego Narodzenia 2022 we Wrocławiu. Gdzie kupić? Adresy i ceny

Pierogarnie we Wrocławiu prześcigają się w ofertach na Święta Bożego Narodzenia 2022

Wrocławskie pierogarnie mają bogatą ofertę na Święta Bożego Narodzenia. Oprócz tradycyjnych uszek z grzybami czy pierogów i krokietów z kapustą i grzybami. Znajdziemy też tańsze alternatywy tych wyrobów lub z innymi dodatkami, ale też utrzymanych w klimacie potraw wigilijnych. Grzyby od kilku lat nie były najtańszym produktem, ale przy obecnej inflacji kilogram suszonych grzybów kosztuje nawet 300 zł. Dlatego wiele pierogarni wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oferuję uszka z pieczarkami.

Tradycyjne pierogi z kapustą i grzybami też mają wiele swoich odmian. Niektórzy do farszów dodają pieczarek, co znacząco obniża ceny. Są też oferty, gdzie do pierogów dodawane są suszone śliwki. Mniej popularne na święta, są też pierogi ruskie. Jednak nie brakuje takich osób co ze względów zdrowotnych czy upodobań kulinarnych na Święta Bożego Narodzenia je preferują. Ponad to w ofertach wrocławskich pierogarni są także paszteciki, barszcz, zupa grzybowa, krokiety czy nawet kutia i ryba po grecku.