Obniżki pensji w piłkarskim Śląsku Wrocław. Nie wszyscy się na nie godzą

Śląsk Wrocław był pierwszym klubem PKO Ekstraklasy, który po wybuchu pandemii oficjalnie oświadczył, iż dogadał się z drużyną co do zamrożenia od 70 do 85 procent pensji piłkarzy. Taki stan rzeczy miał utrzymywać się do czasu, aż koronawirus ustąpi, ale niedługo potem na horyzoncie pojawiły się inne rozwiązania.

Pierwotne porozumienie miało nie dotyczyć najmłodszych piłkarzy w drużynie, ale nawet ci starsi mieli w zaistniałych okolicznościach dostawać nie mniej, niż 10 tys. zł. Na to przystała cała drużyna, bo każdy miał z tyłu głowy, że pozostałe 70 proc. (lub więcej) jego pensji nie przepadnie i w przyszłości klub będzie musiał mu wypłacić te pieniądze.

Potem jednak spółka Ekstraklasa S.A. wydała oświadczenie, w którym dała „błogosławieństwo” klubom do obcinania zawodnikom 50 proc. pensji. Dla klubów to o tyle korzystniejsze rozwiązanie, że koszty utrzymania drużyny do powrotu na boiska spadają o połowę, a zaoszczędzoną w ten sposób gotówkę mogą wydać na inne pilne wydatki.