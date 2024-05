Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji. Uroczyście ślubowali strzec prawa i bezpieczeństwa obywateli Adrianna Szurman

W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.