Przegląd prasy 29.05.2024 Wrocław. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wrocławia

Licytacje komornicze to prawdziwe okazje dla inwestorów i osób prywatnych szukających mieszkania w niższej cenie. Podczas licytacji można nabyć nieruchomość za ułamek wartości - zwykle 3/4 lub 2/3 sumy oszacowania. Sprawdź, jakie domy i mieszkania będą licytowane w czerwcu w największych miastach Dolnego Śląska. W galerii zdjęcia nieruchomości lub lokalizacji, adresy, ceny wywoławcze i opisy.

W poniedziałek, 27 maja, społeczność Wrocławia i media społecznościowe zostały poruszone wiadomością o zaginięciu 14-letniej Magdaleny Trzesimiech. Dziewczyna wyszła z domu w kierunku szkoły, jednak nigdy do niej nie dotarła. Od tego dnia rodzina i przyjaciele żyją w niepewności, nie wiedząc, co się stało z nastolatką. Zniknięcie Magdaleny stało się centrum lokalnych, jak i ogólnopolskich apeli o pomoc w poszukiwaniach.

Fotograficzny projekt dokumentalny “Dzielnica Cudów”, autorstwa wrocławskiego fotografa Amadeusza Świerka zdobył drugie miejsce w prestiżowym konkursie Grand Press Photo w kategorii “Documentary Project”. Grand Press Photo to największy konkurs polskiej fotografii prasowej. Zobaczcie te zdjęcia!

W sercu Dolnego Śląska, gdzie dzika przyroda splata się z życiem ludzkim, lokalni policjanci stali się bohaterami niezwykłej historii ratunkowej. W nocy z 18 na 19 maja, po tragicznym zderzeniu samochodu z sarną, dwie osierocone sarenki znalazły opiekę i nadzieję dzięki determinacji funkcjonariuszy. Ta poruszająca historia pokazuje, jak ważna jest empatia i gotowość do pomocy, nawet najmniejszym mieszkańcom naszej planety.

Galeria Swoja Olimpia, zeszłoroczny laureat konkursu "Piękny Wrocław", przechodzi obecnie rozbudowę, która ma na celu nie tylko rozszerzenie oferty handlowej, ale również ułatwienie dostępu do obiektu dzięki nowej trasie tramwajowej. Ta inwestycja nie tylko zwiększy atrakcyjność galerii, ale również znacząco wpłynie na komfort życia lokalnej społeczności.

Rozważając wakacyjny wyjazd nad Bałtyk, warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje transportu. Porównaliśmy dla Was koszty, czas i komfort podróży pociągiem, autobusem oraz samochodem z Wrocławia do najpopularniejszych nadmorskich miejscowości. Oto, co warto wiedzieć przed planowanym urlopem!

Jak co roku zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziny na wyjątkowe obchody Dnia Dziecka! Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabaw i niezapomnianych chwil. Centrum Kultury Zamek w Leśnicy stworzyło niesamowity program, w którym mogą uczestniczyć zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Dołączcie do nas i bawcie się wspaniale!