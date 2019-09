Nowa odsłona nabrzeży rzeki Oławy

Nie było to łatwe zadanie z uwagi na konieczność zachowanie równowagi pomiędzy utrzymaniem w naturalnym kształcie linii brzegowej rzeki jak i roślinności a doprowadzeniem nabrzeży do pożądanego kształtu z funkcją rekreacyjną. Przed Zarządem Inwestycji Miejskich postawiono trudne wyzwanie. Udało się jednak opracować koncepcję, według której właśnie powstaje parkowy teren położony nad wodą w samym sercu śródmieścia. Bulwary odróżnia od pozostałych to, że zminimalizowano użycie betonu na rzecz naturalnych materiałów. Zostały także przeprowadzone dodatkowe nasadzenia, by wzbogacić dostępną roślinność.

Inwestycja obejmuje tereny od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego i została podzielona na pięć etapów. Urzędnicy z Zarządu Inwestycji Miasta informują, że obecnie realizowany jest jej ostatni etap - od Żabiej Ścieżki do mostu Rakowieckiego, gdzie trwają prace wykończeniowe.

Zmiany w okolicach Przedmieścia Oławskiego

Rewitalizacja nabrzeży Oławy to nie jedyna pozytywna zmiana na Przedmieściu Oławskim i w okolicy. Ich beneficjentem są wszyscy rowerzyści, którzy nie tylko otrzymają nowe ścieżki rowerowe przy brzegu rzeki, ale również nową trasę rowerową w ciągu ul. Na Grobli (most Oławski), Walońskiej i pl. Wróblewskiego.

Zmiany objęły też infrastrukturę akademicką. Stale rozrasta się tu kampus Politechniki Wrocławskiej na Grobli, gdzie obecnie powstaje InnoCamp-Geo2. Tereny przy Polince zostały przekazane władzom uczelni przez miasto w ubiegłym roku. Politechnika rozrośnie się o imponujący kompleks złożony z sześciu budynków, w których znajdować się będą laboratoria oraz budynek administracyjno-techniczny. W skład kampusu wchodzić będą: Centrum Technologii Nanofotoniki, Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory), Laboratorium Kriogeniki oraz Laboratorium Maszyn Energetycznych. Będzie to miejsce, gdzie realizowane będą cele naukowo-badawcze ukierunkowane na potrzeby krajowej i europejskiej gospodarki.

Potencjał dla mieszkańców

Przedmieście Oławskie to obszar przechodzący intensywne zmiany. Władze miasta, działacze społeczni oraz pozostałe podmioty zewnętrzne skupiają się w tej chwili na tym, by zaoferować mieszkańcom miejsce do życia w centrum, z możliwością do odpoczynku w parku i nad wodą. Aktywizują społeczność żyjącą w XIX-wiecznych kamienicach, które również są rewitalizowane, a tym samym stale przyciągają nowych mieszkańców. Potencjał terenów nad Oławą już dawno odkryła grupa deweloperska Angel Poland. W tym momencie realizuje on już trzecią inwestycję na tym obszarze - Angel City. Podobnie jak poprzednie, Angel Wings i Angel River, jest to kompleks mieszkań o podwyższonym standardzie.