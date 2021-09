Nowa inwestycja pod Wrocławiem: wielkie centrum handlowo-biznesowe (SZCZEGÓŁY)

Frontier Park Wrocław to park magazynowo-produkcyjny, docelowo obejmujący około 9300 mkw powierzchni magazynowo-produkcyjnej wraz z przyległymi częściami biurowymi. Obecnie powstaje dwanaście modułów typu Small Business Units o powierzchni już od 300 mkw na terenie działki o powierzchni 2 hektarów w Bielanach Wrocławskich. Inwestycją Frontier Park Wrocław w Bielanach Wrocławskich, firma Frontier Estates debiutuje na polskim rynku.

Dzięki przeszklonej elewacji frontowej, obiekt ma pełnić również funkcję wystawową. Przestrzeń biurowa dostępna będzie w w maksymalnie dwunastu modułach od 284 mkw min do 2 334 mkw. każdy. Nowe centrum to także w przyszłości nowe miejsca pracy, choć to ile ich powstanie będzie zależało od firm, które rozpoczną swoją działalność na terenie centrum.

Rozwój Frontier odpowiada na gwałtowny wzrost sektora e-commerce, umożliwiając nowym start-upom i firmom średniej wielkości pełne wykorzystanie swojego potencjału na Dolnym Śląsku.