Zbliża się koniec budowy ogromnej fabryki pod Wrocławiem. Pracę tam znajdzie ponad 1000 osób [ZDJĘCIA]

Na nowy zakład produkcyjny wielkości około 40 tys. mkw. składa się 15 obiektów. To m.in. budynki produkcyjne, magazyny i biura. Budowany kompleks, którego wykonawcą Atlas Ward Polska, to jedna z największych fabryk hiszpańskiej grupy Persan w środkowej Europie. Produkować będzie m.in. środki do pielęgnacji ciała oraz chemię gospodarczą: płyny do prania, odplamiacze, proszki i żele toaletowe.