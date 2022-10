Nocny wypadek w Boguszowie - Gorcach. Uderzyła w drzewo. Policjanci mówią, że to cud, że nikt nie zginął...

Policjanci z Wałbrzycha mówią wprost: to cud, że nikt nie zginął. Samochód, których jechała 19-latka jest roztrzaskany, a uderzenie było tak silne, że z auta wypadł silnik.

Do wypadku doszło w sobotę po północy w Boguszowie - Gorcach. 19-letnia kierująca jechała z Boguszowa do Gorc i na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, przecięła oś jezdni, zjechała na pobocze i czołowo uderzyła w drzewo. Samochód wpadł następnie do rowu. Nastolatka, wraz z jednym z dwóch 20-letnich pasażerów, trafiła do szpitala.