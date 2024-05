Centrum przesiadkowe w Wałbrzychu coraz bliżej. Początek inwestycji jeszcze w 2024 roku? Wizualizacja

- W ramach tych funduszy budujemy centrum przesiadkowe przy ul. Lubelskiej, zakupujemy infrastrukturę do ITS-u dla bezpieczeństwa ruchu na ulicach, przystanków, nowych tablic, zatok. My sami jako miasto mamy do wykorzystania, o ile dobrze pamiętam 80 mln zł, a z okolicznymi gminami 120-130 mln zł, a łącznie ze wszystkimi, również bardziej odległymi gminami - 230 mln zł - wylicza Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.