Noc Świętojańska 2023 w Palmiarni w Wałbrzychu. Kwiaty, wianki i ogień na przywitanie lata - zobaczcie zdjęcia

Noc Świętojańska w Palmiarni Wałbrzych - tradycja i zabawa dla całych rodzin

24 czerwca 2023 Palmiarnia w Wałbrzychu kolejny już raz zaprosiła mieszkańców regionu, w tym rodziny z dziećmi na mistyczną przygodę przesilenia letniego w swoich wnętrzach i ogrodach. Podczas Nocy Świętojańskiej można było zwiedzić wnętrza palmiarni o zmroku, zaplanowano też wiele atrakcji nawiązujących symboliką do magicznego i pełnego niezbadanych mocy wieczora poprzedzającego najkrótszą noc w roku. Wśród nich znalazły się tradycyjne już

Noc Kupały - magia i żywioły na przywitanie lata

Noc Świętojańska to też tradycyjne już czynności i obrzędy, takie jak zbieranie ziół i kwiatów, a także ozdabianie nimi ludzi i całych dawnych domostw oraz zwierząt. To także obrzędy związane z wszechmocnymi żywiołami wody i ognia. Stąd tradycje wchodzenia do wody, kąpania się, oblewania wodą i posyłanie wianków kwietnych na wodzie. Z ogniem wiążą się tradycje rozpalania ognisk, tańców z ogniem i wokół ognia oraz śpiewów, a także skoków przez ogień i odstraszanie demonów.

Najdłuższy dzień roku i najkrótsza po nim noc uznawane były za cuda natury, a cieszenie się nimi i życiem jest kultywowanym od pradawnych czasów rytuałem uznawanym m.in przez tradycję Słowian.