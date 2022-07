Nie żyje synek Magdaleny Stępień i Kuby Rzeźniczaka. Mały Oliwier przegrał walkę z chorobą

Msza pogrzebowa oraz ostatnie pożegnanie Oliwierka odbędzie się w kaplicy na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego 59A w Oleśnicy - 1 sierpnia o godz. 14.

Wszystkich, którzy chcą się pomodlić z nami Różańcem Świętym zapraszamy od 13:40 do kaplicy. Dziękujemy za wszelkie dobro, które od Was płynęło. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni - poinformowali rodzice chłopca.