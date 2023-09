Nie żyje Maria Gołek! (42 lata) Zginęła na pasach pod kołami ciężarówki. Urząd w Dusznikach-Zdroju w żałobie

Z głębokim smutkiem informujemy, że odeszła nasza współpracowniczka, Maria Gołek. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata i trudno znaleźć słowa, które oddałyby nasze uczucia... - tymi słowami urzędnicy miejscy Dusznik-Zdroju rozpoczynają swoje wzruszające pożegnanie wspaniałej koleżanki.

Maja - bo prosiła, aby tak się do niej zwracać, wnosiła nie tylko profesjonalizm, ale także ciepło, życzliwość i pozytywną energię. Jej zaangażowanie w pracę, gotowość do pomocy innym i uśmiech wprowadzały dobrą atmosferę do naszego zespołu - wspominają.

Maria Gołek miała 42 lata i mieszkała w Szczytnej, gdzie feralnego dnia w piątek 1 września po prostu przechodziła po oznakowanym przejściu dla pieszych gdy...

Ta strata jest dla nas wszystkich ogromnie trudna do przyjęcia. Maja zostawiła w naszych sercach trwałe wspomnienia i będzie zawsze pozostawać w naszych myślach jako wspaniała koleżanka i przyjaciel - dodają duszniccy urzędnicy.