Przygotujcie się na wielkie zmiany, wraz z nadejściem 8 stycznia lekarze przestaną wystawiać tradycyjne papierowe recepty - taką zapowiedź Ministerstwo Zdrowia powtarzało od wielu miesięcy. Od dziś przepisując leki pacjentom lekarze mieli wystawiać już tylko e-recepty.

Jednak jak wynika z informacji płynących z resoru zdrowia, w uzasadnionych przypadkach lekarz nadal może wystawić papierową receptę, która będzie traktowana tak samo jak recepta elektroniczna.



Co to znaczy „uzasadniona sytuacja”? Wyjaśniamy



Papierową receptę nadal będziemy dostawać od lekarza w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie. Chodzi o awarię urządzenia, systemu lub internetu, a także brak dostępu do sieci.



Kolejnymi wyjątkami są: recepty wystawiane w ramach importu docelowego (lek sprowadzany jest z zagranicy), recepty o nieustalonej tożsamości (bez danych osobowych), recepty transgraniczne - recepty wystawione przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (w tym przypadku tylko do końca 2020 roku).

Na papierze wystawiane są nadal recepty pro auctore (recepta dla osoby wystawiającej) i pro familiae (recepta wystawiona dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej).



Jak działa e-recepta?



Pacjent dostaje e-receptę w jednej z trzech postaci:

papierowego wydruku, podobnego do papierowej recepty, na którym znajduje się kod kresowy do recepty i czterocyfrowy kod dostępu, a także wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania recepty.

e-maila zawierającego wydruk w formie PDF,

wiadomości SMS, która zawiera kod dostępu do recepty i czterocyfrowy kod PIN.



Dwie ostatnie postaci e-recepty można uzyskać, jeśli posiadamy Internetowe konto Pacjenta. Znajdują się na nim dostępy nie tylko do e-recept, ale również do e-zwolnień i dostępnych wkrótce e-skierowań. Jeśli ktoś go nie posiada może je założyć, ale do tego potrzebny jest profil zaufany. Można to zrobić przez internet, np. przez aplikację banku, albo w punkcie potwierdzającym. Po założeniu profilu zaufanego możemy przejść na stronę pacjent.gov.pl i zakładamy Internetowe Konto Pacjenta.



Dzięki IKP mamy dostęp do e-recept, możemy też podejrzeć dawkowanie i sprawdzić dostępy do e-recept bliskich np. dzieci. Jeśli chcemy mieć dostęp do konta IKP z pozycji smartfona to warto ściągnąć aplikację mObywatel.



Realizacja e-recepty w aptece



By dostać lek trzeba pokazujemy farmaceucie wydruk informacyjny, który otrzymaliśmy od lekarza lub ściągnięty na telefon PDF, który otrzymaliśmy w mailu i pokazujemy go farmaceucie. Jest też oczywiście trzecia możliwość - podajemy PESEL i kod pin z SMS-a.



Jeśli e-recepta zawiera kilka pozycji, leki możemy wykupić w kilku aptekach. Nie potrzebujemy do tego odpisów recepty. W każdej aptece pokazujemy wydruk lub podajemy kod PIN. Recepty nie trzeba realizować osobiście. Wystarczy, że osoba, która wykupuje dla nas leki posiada wydruk informacyjny lub kod PIN lub PDF z e-receptą.



Ile leków może znaleźć się na e-recepcie i co jeśli pojawi się na niej błąd?



Jeśli na recepcie jest więcej niż jeden preparat leczniczy możemy kupić leki w różnych aptekach, za każdym razem korzystając z tej samej e-recepty. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy np. mamy zapisane kilka opakowań danego leku, np. pięć, a w aptece wykupimy tylko dwa. Po pozostałe trzy opakowania będziemy musieli wrócić do tej samej apteki. Na jednej e-recepcie znajduje się jeden lek. Maksymalnie w pakiecie możne znajdować się 5 e-recept (czyli w praktyce 5 leków).



W przypadku błędnie wystawionej e-recepty należy skontaktować się z lekarzem. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podaje w jakich przypadkach e-receptę można zrealizować mimo błędów. Dotyczy to np. dawki produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W tym przypadku osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej na temat tego, co zrobić, gdy recepta zostanie nieprawidłowo wydana, można przeczytać na stronie https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/.



Pacjent może też skontaktować się z lekarzem i poprosić o ponowne wystawienie recepty, tym razem prawidłowo. Potem pobiera nowy kod w formie SMS-a lub odczytuje go z maila. Inną opcją jest zakup leku ze 100 proc. odpłatnością.



Ważność e-recepty domyślnie wynosi 365 dni. W niektórych przypadkach ten czas może być jednak skrócony. Wyjątkiem są e-recepty na antybiotyki - ich ważność wynosi 7 dni. W przypadku leków odurzających i psychotropowych ważność to 30 dni, a w przypadku preparatów immunologicznych - 120 dni.

