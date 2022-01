Napad z bronią w ręku: bandyta zaatakował kasjerkę w Żabce! [FILM]

Do napadu na Żabkę doszło późnym wieczorem we wtorek, 11 stycznia. Mężczyzna najpierw wszedł do sklepu przy ul. Strzelnej w Oławie, aby rozejrzeć się. Na nagraniu z monitoringu widać, jak sprawdza, gdzie są kamery i przygląda się zachowaniu sprzedawcy. Potem kupuje napój i wychodzi. Koło sklepu kręci się około pół godziny. Wyczekał na moment, kiedy w Żabce nikogo nie będzie.

- Wszedł do środka i podszedł do kasy, kupując tabletki. Gdy kasjerka otworzyła kasetkę w celu wydania reszty, wyciągnął broń, podstawił reklamówkę i powiedział, że ma włożyć wszystkie pieniądze z kasetki. Sprzedawczyni wydała mu resztę i zamknęła szybko kasetkę. Wtedy on użył broni. Kasjerka chciała się uchronić i odskoczyła na bok. Nacisnęła przycisk, aby wezwać ochronę, a on - gdy zauważył, że wezwała ochronę - uciekł w stronę łąki - relacjonuje właścicielka sklepu Oktawia Wosiak.