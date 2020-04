Napad napadem, ale... podłogę trzeba umyć (ZOBACZ FILM)

Czesi są znani z tego, że do wielu spraw podchodzą z większym dystansem niż my, a po przekroczeniu granicy, można się przekonać, że czas płynie tam jakby wolniej (może z wyjątkiem Pragi). Widać to wyraźnie na nagraniu z kamery, które zamieściła czeska policja z regionu/województwa libereckiego (czes. Liberecký kraj). Przed weekendem w jednej z przygranicznych miejscowości doszło do napadu z bronią w ręku na sklep spożywczy. Napad zorganizowała jedna kobieta, a jej "ofiarami" są sklepowe ekspedientki. Podczas, gdy siedząca za kasą sprzedawczyni spokojnie wydaje napastniczce pieniądze, druga kobieta z równym spokojem kończy myć sklepową podłogę i przygląda się całej sytuacji, jakby to jej kompletnie nie dotyczyło. W tym czasie napastniczka mierzy do kasjerki z pistoletu.

Oto nagranie udostępnione przez Czechów"