Śmiertelny wypadek na quadzie w Boguszowie - Gorcach. Zginęła 22-letnia kobieta

Tragiczny wypadek w Boguszowie - Gorcach. 22-latlka spadła z quada! Zmarła na miejscu

Do tragedii doszło wczoraj w Boguszowie - Gorcach po godzinie 16.00 przy u;Kościuszki w Boguszowie - Gorcach. 22-letnia mieszkanka Boguszowa - Gorc, która jechała quadem, straciła panowanie nad pojazdem i z niego spadła. Służby wezwał przypadkowy przechodzień.

Jak dodaje, ratownicy przez długi czas walczyli o życie 22-latki, niestety bezskutecznie. Młoda kobieta zmarła na miejscu.

- Przez kilka godzin policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora prowadziła czynności zmierzające do wyjaśnienia pełnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia - zaznacza Świeży.

Było to nieszczęśliwe, tragiczne zdarzenie. Ofiara miała prawo jazdy.

W związku z dramatycznym wypadkiem, policjanci apelują do osób kierowców i pieszych o ostrożność na drogach. Apel dotyczy także motocyklistów i kierowców quadów o zachowanie rozsądku i dostosowanie prędkości nie tylko do znaków drogowych, ale przede wszystkim do warunków jazdy czy doświadczenia za kierownicą takich pojazdów...

Do śmiertelnego wypadku na quadzie doszło przy ul. Kościuszki w Boguszowie- Gorcach. Zobacz na mapie poniżej