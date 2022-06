Największa katastrofa budowlana w powojennym Wrocławiu. Zginęło 10 robotników (ZDJĘCIA) Janusz Wójtowicz

To była największa katastrofa budowlana w historii powojennego Wrocławia. Do tragedii doszło 22 marca 1966 roku. Zginęło 10 robotników Zdjęcia z fotopolska.eu Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Do tej wielkiej tragedii doszło 22 marca 1966 roku w czasie budowy budynku Wydziału Melioracji Wyższej Szkoły Rolniczej (dziś jest to Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu przy placu Grunwaldzkim. W katastrofie zginęło 10 osób. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z fotopolska.eu.