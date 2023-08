Najpiękniejsza trasa kajakowa przez Wrocław i okolice! Właśnie została otwarta, widoki zapierają dech

Spływ zaczyna się w każdy dzień weekendowy (sobotę lub niedzielę) od godz. 10 i trwa od 4 do 5 godzin, w zależności od tempa wiosłowania. Długość trasy wynosi 15 kilometrów i przebiega odcinkiem rzeki z Jarnołtowa do ujścia rzeki Bystrzyca do Odry. Prowadzi przez:

Park Krajobrazowy Doliny Bystrzycy,

Park Złotnicki,

Park Leśnicki,

malowniczą elektrownię wodną z wodospadem w Marszowicach.

Po opłynięciu elektrowni szlak przybiera dziki charakter, aż do Mostu Brodzkiego. Spływ można zakończyć już w tym momencie lub popłynąć 500 metrów dalej, do ujścia Bystrzycy do Odry i następnie wrócić do Mostu Brodzkiego. Z mety organizator sukcesywnie przewozi kajakarzy na Przystań Złotniki - miejsca startu i mety. Na trasie są dwie niezbyt uciążliwe przenoski: Jaz przy Przystani Złotniki oraz jaz przy elektrowni w Marszowicach.