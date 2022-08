Kajakiem z Wrocławia do Berlina. Taką wyprawę zorganizował Dominik Dobrowolski. Akcja #WroBer

Na co dzień Dominik Dobrowolski jest aktywistą proekologicznym. Prowadzi szereg akcji m.in. “Recykling Daje Owoc” czy “Akcja Czysta Odra” i “Wiślana Odyseja”. Inicjatywy mające na celu promocję ekologicznych postaw. Swoją działalność łączy z różnymi dziedzinami życia takimi jak: sport, kultura, ekonomia i zdrowie. Jego pasją są też podróże. Sam o sobie mówi “podróżnik, ekolog”. W tym roku Tygodnik Newsweek Polska i Polsko Amerykańska Fundacja Wolności uhonorowali wrocławianina tytułem społecznikiem roku, właśnie za jego ekologiczną działalność.

Wyprawa kajakiem z Wrocławia do Berlina to właśnie połączenie jego działalności ekologicznej z pasją do podróży. W tym roku dziesięcioosobowa grupa kajakarzy wyruszyła z Wrocławia 17 czerwca. Swoje kajaki wodowali niedaleko Mostu Rędzińskiego. Była to już trzecia taka wyprawa organizowana przez wrocławskiego ekoaktywistę. Pomysł tak się spodobał innym, że po drodze około 50 osób dołączyło się do wypraw i towarzyszyli im przez jeden czy dwa odcinki. Kajakarzom wyjątkowo dopisała pogoda.