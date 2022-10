Najlepsi ginekolodzy we Wrocławiu. Tych specjalistów najczęściej polecają pacjentki [NAZWISKA, ADRESY GABINETÓW]

Na konsultację do ginekologa umówicie się zarówno bezpłatnie, jak i w prywatnym gabinecie. Co ważne, aby zapisać się do tego specjalisty na wizytę nie potrzeba skierowania.

We Wrocławiu działa ponad 50 poradni ginekologiczno-położniczych przyjmujących pacjentki w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.