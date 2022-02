Najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych we Wrocławiu. Tu możesz stracić życie! [ZDJĘCIA]

Przejścia dla pieszych to miejsca, gdzie nie tylko kierowcy, ale także sami piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Skutki potrąceń często bywają tragiczne, a konfrontacja niechronionego uczestnika ruchu (tak określają pieszych i rowerzystów specjaliści od zagadnień ruchu drogowego) z autem lub tramwajem, niejednokrotnie kończy się ciężkimi urazami lub nawet śmiercią pieszego. Niebezpiecznie może być na przejściach, które są słabo oświetlone, na drogach z jezdniami, na których jest kilka pasów w jednym kierunku ruchu, a nawet na tych z sygnalizacją świetlną, gdzie przejście przez jezdnię i torowisko tramwajowe odbywa się kilku etapowo. Zobaczcie w naszej galerii, na których przejściach we Wrocławiu zdarzyły się najpoważniejsze w skutkach wypadki, w których potrąceni przez samochody lub tramwaje zostali piesi. Wiele z nich relacjonowaliśmy na naszych stronach. Do kolejnych zdjęć można przejść za pomocą strzałek, lub gestów.

Jarosław Jakubczak / Polska Press