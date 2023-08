Na Zamku Książ trwa III Letni Festiwal Tajemnic! Można tam dojechać za darmo autobusem!

i wiele wiele innych atrakcji!

Z Zamku Książ przekazano też praktyczną informację dla wybierających się na III Letni Festiwal Tajemnic.

> Ponieważ w Stadzie Ogierów zadecydowano o czasowym wyłączeniu parkingów na książąńskich łąkach, i nie można na nich parkować, wjazd do zamku od strony ul. Piastów Śląskich został zamknięty.

> Organizatorzy rekomendują, aby goście przybywający na Festiwal korzystali z parkingów: P1 przy alei Rodziny Hochbergów (10 minut spacerem do zamku). Kiedy zostanie on zapełniony, należy skorzystać z parkingu przy hipermarkecie Auchan (ul. Wieniawskiego) skąd co pół godziny odjeżdża bezpłatny autobus z napisem Zamek Książ na elektronicznym wyświetlaczu.