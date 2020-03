Na ul. Jedności Narodowej zderzyły się dwa samochody, jedna osoba ranna [ZDJĘCIA]

Około godziny 18 przy skrzyżowaniu ulic Jedności Narodowej i Rychtalskiej we Wrocławiu doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Według wstępnych ustaleń kierujący daewoo mężczyzna podczas manewru skrętu w lewo z ulicy Jedności Narodowej w ulicę Rychtalską nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy renault jadącemu na wprost przez skrzyżowanie z przeciwnego kierunku ruchu. W wyniku zderzenia daewoo uderzyło w znak drogowy. Ranny mężczyzna z daewoo trafił do szpitala. Z rozbitego samochodu musieli uważać go strażacy.

