Na Dolnym Śląsku rośnie liczba samobójstw. Jak im zapobiegać? Ruszyły szkolenia lekarzy POZ

Myśli samobójcze – co robić, gdzie szukać pomocy?

Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym to inicjatywa ogólnopolska, finansowana przez Ministerstwo Zdrowia, a realizowana przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ma na celu:

Samobójstwa na Dolnym Śląsku – smutne statystyki

Do programu dołączył właśnie Dolny Śląsk. Województwo nie zostało wybrane przez przypadek. Samobójstw jest w naszym regionie dużo. Do września bieżącego roku (2022) na Dolnym Śląsku życie odebrało sobie aż 300 osób. To o prawie 70 więcej niż w roku 2021. Wtedy odnotowano 234 takie przypadki. Dla porównania, w całym 2020 roku samobójstwo popełniło 356 mieszkańców regionu.