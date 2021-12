Mroźny drugi dzień świąt i Wrocław skąpany w słońcu! Byliście na spacerze? [ZDJĘCIA]

Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia pogoda we Wrocławiu dopisała! Od wczoraj mróz trzyma w najlepsze. Według danych IMGW we Wrocławiu dzisiaj, przy bezchmurnym niebie było od -1 do -4 stopni C, a odczuwalna temperatura w niektórych miejscach to nawet -8 stopni C, w nocy będzie spadać. Mróz we Wrocławiu utrzyma się ma do wtorku. Ostrzeżenia o silnym mrozie IMGW wydało dla kilku powiatów na Dolnym Śląsku: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, Wałbrzych i wałbrzyski. Lokalnie w obniżeniach terenu prognozuje się temperaturę minimalną około -16°C. Wiatr o średniej prędkości do 10 km/h.

Magdalena Pasiewicz / Polska Press