60-letnia limuzyna, Mercedes-Benz 300d Adenauer, którą byli wożeni najważniejsi ludzie w Polsce, moze być twoja. przeczytaj szczegóły!

- Taki samochód to wyjątkowy pojazd, nie tylko od strony kolekcjonerskiej. Stanowi przede wszystkim obiekt historyczny, namacalny dowód tego, że nawet w tak odległych czasach, jakimi były lata 50., można było spotkać na warszawskich ulicach niemiecką limuzynę z najwyższej półki. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się serwisem i renowacją wielu aut, jednak oferowany przez nas obecnie Adenauer był zdecydowanie tym z najciekawszą historią. Jesteśmy przekonani, że jest to na chwilę obecną jedyny zachowany rządowy Mercedes, którym poruszały się głowy rządu PRL - mówi Mirek Staniszewski, właściciel Classic Motors.

Zdajemy sobie sprawę, że rynek samochodów klasycznych w Polsce jest w dalszym ciągu rynkiem rosnącym, ale również będącym w trakcie nauki. Kolekcjonerzy często kierują się przede wszystkim własnymi emocjami, podczas, gdy prawdziwą wartość stanowią samochody z historią. Właśnie taki jest oferowany przez nas rządowy Adenauer. Długo zastanawialiśmy się nad wyceną tego konkretnie egzemplarza. W naszym przekonaniu należy jego wartość jest kompletnie niewymierna - mówi Zuzanna Staniszewska, prowadząca rodzinną firmę Classic Motors

Classic Motors to podwarszawski dealer samochodów klasycznych. Firma prowadzona przez Mirka Staniszewskiego i jego córkę, Zuzannę Staniszewską. Do oferty dealerskiej trafił właśnie wyjątkowy obiekt historyczny, jakim jest rządowy Mercedes Adenauer. Samochód został zamówiony przez rząd PRL w 1959 roku i jest ostatnim zachowanym egzemplarzem, którym byli wożeni najwyżsi rangą oficjele PRL!Jaka była historia oferowanego egzemplarza? Mercedes 300d to pojazd o numerze nadwozia 189010A 8501134. Był on jedną z 6 sztuk zamówionych przez rząd PRL w 1959 roku. Co ciekawe, zamówienie to było bardzo specyficzne. Standardem w wersji “d” było wspomaganie kierownicy oraz automatyczna skrzynia biegów, jednak polskie Adenauery nie zostały wyposażone w te układy prawdopodobnie z dwóch powodów – pierwszy praktyczny, dla szkolenia kierowców BOR łatwiej było mieć podobnie wyposażone auta produkcji radzieckiej, jak i niemieckiej. Drugi powód był prawdopodobnie praktyczny – manualna skrzynia biegów była zdecydowanie łatwiejsza w serwisowaniu, a brak wspomagania, mimo znacznego spadku komfortu, zdejmował mechanikom jeden potencjalny problem z głowy. Egzemplarz nie posiada dokumentacji pomiędzy przetargiem w 1971 lub 1972 roku,a 1978 rokiem – wraz z samochodem został przekazany dokument z Urzędu Rejonowego w Pułtusku potwierdzający sprzedaż Mercedesa w 1978 roku i jego rejestrację tamże na numerach TP7376. W 1981 roku, już zarejestrowany na tablice 0504294 i w rękach nowego właściciela, tym razem z Przasnysza, Mercedes zostaje wyłączony z eksploatacji, prawdopodobnie z powodu awarii silnika, potwierdza to kopia dowodu rejestracyjnego serii G0145428. Adenauer zmienia następnie właściciela w 1990 roku, tym razem walutę stanowi 750 bonów PKO. Ponowna sprzedaż następuje w 1992 roku. Auto trafia do Warszawy, a do umowy kupna-sprzedaży zostaje dodany dokument rzeczoznawcy PZM, w którym zostaje stwierdzone, że silnik znajdował się poza karoserią, bez osprzętu oraz, że nadwozie zostało także częściowo rozmontowane. Następny właściciel posiadał auto do 2012 roku. W poprzednich rękach samochód został kompleksowo odrestaurowany, karoseria została pokryta nowym lakierem w fabrycznym kolorze 40-schwarz, wnętrze zostało w całości odnowione, elementy chromowane również. Układ napędowy, silnik, który znajdował się wciąż poza autem w momencie zakupu, został odbudowany od podstaw. Mercedes został wyposażony w system świateł awaryjnych z przyczyn praktycznych.Mercedes-Benz 300d trafi do oferty firmy Classic Motors z podwarszawskiej Jabłonnie. Szczegóły na temat pojazdu można obecnie przeczytać na stronie internetowej firmy (www.classicmotors.pl). Auto jest dostępne do oględzin po wcześniejszym umówieniu. Cena pojazdu to 400 000 złotych. Samochód będzie oferowany na polskich i zagranicznych portalach ogłoszeniowych.