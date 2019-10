Możesz kupić gitarę elektryczną z autografami członków zespołu AC/DC i neon Rolling Stones

Kto nie umie zanucić „Highway to Hell”? AC/DC to jeden z najpopularniejszych zespołów na świecie. Chyba każdy fan grupy chciałby mieć w swojej kolekcji przedmiot podpisany przez muzyków tej kapeli. Teraz to możliwe, bowiem na aukcji pojawi się legendarny model gitary elektrycznej Gibson SG Classic z autografami członków zespołu AC/DC: Angusa Younga, Malcoma Younga, Briana Johnsona, Cliffa Williamsa i Phila Rudda. Warto dodać, że ten właśnie model gitary był ulubionym sprzętem Younga, współzałożyciela grupy. Za to fanów rodzimego rocka czekają gitary elektryczne z podpisami zespołów „Perfect” czy „T.Love”. Wyjątkowy jest również rękopis „Jolka, Jolka pamiętasz” Budki Suflera. Ballada została napisana w 1982 roku przez Marka Dutkiewicza na papierze korespondencyjnym hotelu „Orbis”.

Marzenia o wolności, szaleństwo, miłość, muzyka. Rock’n’roll. W marcu minęło 60 lat od legendarnego koncertu zespołu Rythm&Blues w klubie Rudy Kot w Gdańsku, uznawanego za początek rock’n’rolla w Polsce. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie historię tego nurtu muzycznego i wziąć udział w licytacji wyjątkowych obiektów. Aukcja „Rock’n’roll” to instrumenty, autorskie rękopisy tekstów, płyty winylowe z autografami artystów, plakaty, fotografie, a także dzieła sztuki inspirowane duchem muzyki rockowej.

Wróćmy do początków rock’n’rolla. Jeśli mielibyśmy wskazać miejsce narodzin tego nurtu, z pewnością byłby to budynek przy 706 Union Avenue w Memphis. To właśnie tam mieściła się siedziba „Sun Records”, jedna z najsłynniejszych amerykańskich wytwórni płytowych. W 1954 roku w drzwiach budynku stanął ówczesny kierowca ciężarówki, Elvis Presley. Chciał nagrać płytę jako prezent dla swojej matki. Jednak kultowym nagraniem Presleya, który zapoczątkował muzykę rockową w Sun Records, stał się utwór „That’s all right”. Trzy dni później piosenka została zaprezentowana w radiu. Słuchacze masowo dzwonili, żeby się dowiedzieć, kim jest piosenkarz. Sam Phillips wylansował także wielu innych artystów. Swoją szansę dostali m.in. Carl Perkins i jego piosenka „Blue Suede Shoes”, Jerry Lee Lewis z „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” czy Johnny Cash z „I walk the line”. Płyty winylowe Elvisa Presleya i Johny’ego Casha, które wyszły z „domu rock’n’rolla” dostępne będą również na aukcji.

Obok Sun Record, jednym z najbardziej charakterystycznych symboli kultury rock’n’rollowej są jukeboxy. „Kocham rock’n’roll, więc włóż kolejnego centa do szafy grającej, kochanie” – śpiewała ikona rocka, Joan Jett. Pierwszą szafę grającą zainstalowano w 1889 roku w słynnej restauracji „Palais Royal Saloon” w San Francisco. Klient mógł wybrać dowolną piosenkę, wrzucając 5-centową monetę. Na początku maszyna nosiła właśnie nazwę „nickel-in-the-slot-player” (dosłownie: pięciocentówka w automacie). Nazwa „jukebox” przyjęła się później i pochodzi z kolei od slangowego wyrażenia „juke-joints” oznaczającego bar, gdzie można uprawiać hazard, tańczyć i pić. W DESA Unicum będzie można wylicytować reedycję jednego z najsłynniejszych jukeboxów na świecie, modelu Wurlitzer 1015 z 1946 r. Sprzęt wyposażony jest w 100 płyt muzyki rock’n’rollowej i odtwarza 200 utworów. To najlepiej sprzedająca się szafa grająca wszechczasów.