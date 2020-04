Gitarowy Rekord Guinnessa 2020 we Wrocławiu w hołdzie dla Romualda Lipki

1 maja 2020 r., podczas Gitarowego Rekordu Świata, artyści oddadzą hołd Romualdowi Lipce, kompozytorowi, współzałożycielowi Budki Suflera. Muzyczne pożegnanie uświetnią: Tomasz Zeliszewski i Mietek Jurecki, a zaśpiewa Bart Sosnowski. Romuald Lipko jest autorem największych przebojów polskich artystów XX wieku, tworzył m.in. dla Anny Jantar („Nic nie może wiecznie trwać”), Urszuli („Dmuchawce, latawce, wiatr”, „Malinowy król”), Zdzisławy Sośnickiej („Aleja gwiazd”) czy Izabeli Trojanowskiej („Wszystko czego dziś chcę”). Od początku lat 70. był basistą, a później głównie klawiszowcem i kompozytorem w zespole Budka Suflera – jednej z czołowych formacji polskiej sceny rockowej. Skomponował największe hity zespołu jak „Jolka, Jolka pamiętasz” czy „Jest taki samotny dom”. Muzyk zmarł 6 lutego 2020 r.

Na Gitarowym Rekordzie pielęgnujemy tradycję wspominania wielkich artystów. Kiedy odszedł Gary Moore, zagraliśmy dla niego „Still Got The Blues”. Po śmierci Prince'a wykonaliśmy wspólnie „Purple Rain”. Romualda Lipkę pożegnamy jego znakomitą kompozycją pt. „Jest taki samotny dom”. To piękny, przejmujący utwór niosący nadzieję - mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca Rekordu.