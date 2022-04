Mokry szczur na słodkich bułkach! Klienci w szoku, obsługa: "Przecież nie będę go łapać"

Szczur biegający po bułkach w sklepie to niecodzienny widok. Spotkanie z mokrym gryzoniem drepczącym po słodkim pieczywie miała dwa dni temu jedna z klientek sklepu Biedronka w Radwanicach pod Wrocławiem. Sytuację opisała na Facebooku:

"Córka była z koleżanką w sklepie o godz. 15:03 i zauważyła na bułkach mokrego szczura. Córka od razu zawiadomiła o tym pracownika sklepu, która nie zareagowała w żaden sposób, tylko powiedziała: "A co ja mogę zrobić? Przecież nie będę go łapać!" (...) Przecież te bułki kupujemy zazwyczaj naszym dzieciom!"

Historia opisana na Facebooku wywołała lawinę komentarzy Facebook/screen

Wpis na Facebooku wywołał lawinę komentarzy. Oto kilka z nich: