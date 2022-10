Mieszkanie Plus we Wrocławiu. Powstaje pierwsze osiedle w stolicy Dolnego Śląska! Jak starać się o wynajem? [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] Konrad Bałajewicz

Blisko centrum Wrocławia przy ul. Kolejowej powstaje nowe osiedle, w skład którego wchodzi 469 mieszkań. To pierwsza inwestycja w mieście z rządowego programu Mieszkanie Plus. Kto będzie się mógł starać o mieszkanie? Jakie to będą lokale? Wszystko co musisz wiedzieć - znajdziesz poniżej!