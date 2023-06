Mieszkańcy Nowego Dworu bronią popularnego centrum sportowego. Nie chcą tam inwestycji deweloperskiej Remigiusz Biały

Na osiedlu Nowy Dwór we Wrocławiu wrze. Wszystko przez możliwe wyburzenie centrum sportowego przy ulicy Rogowskiej. Do urzędu miasta wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla 11 piętrowego budynku. Mieszkańcy organizują się i zapowiadają pismo do prezydenta przeciwko potencjalnej inwestycji deweloperskiej. Właściciel działki i budynku zajął jasne stanowisko w tej sprawie. „Deweloper” milczy.