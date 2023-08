Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju trwa. Pierwszego dnia Teatr Pod Blachą pękał w szwach. Co za widowisko! ZDJĘCIA, FILM

- Przeczytałem wszystkie listy Moniuszki i wynotowywałem to co w nich znalazłem. Ale nie było tego dużo. Są tam wzmianki o zimnych kotletach, wypitej herbacie, kawie i może jakimś ciastku. Dlatego potraktowałem kulinaria metaforycznie. Osią tej książki jest to co napisała Agnieszka Kręglicka (współautorka - red.), która przeprowadziła badania rozmaitych książek kucharskich, jakie wówczas wydawano i stworzyła własny bukiet przepisów. Te nie są proste do zrealizowania, bo nie wszystkie składniki są łatwe do zdobycia. Ale gdy się je ma, efekt może być zachwycający. Wiem, bo sam miałem okazję skosztować ośmiu dań przygotowanych przez kucharza Agnieszki - zachęca profesor.