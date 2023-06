Michał Szpak, Roksana Węgiel, Cleo, Sarsa, Sara James i inni. Gwiazdy wystąpią na Dolnym Śląsku na świętach miast

Gwiazdy promują miasta

Macie doskonałą okazję, by połączyć udział w koncercie ulubionej gwiazdy ze zwiedzaniem regionu. Mniejsze i większe miasta na Dolnym Śląsku organizują swoje święta. To okazja do promocji, ściągnięcia do siebie turystów, pokazania im ciekawych miejsc, lokalnych produktów i atrakcji. Na scenie występują na nich lokalne zespoły. Gwiazdami wieczoru na ogół są znani wykonawcy.

Co ważne. Koncerty są za darmo!

Imprezy zaczęły się w maju i potrwają do końca września. Jakie są największe i najbardziej znane?