Jawor na swoje święto otrzyma premierę oratorium o jego patronie

- Współpracowałem już z Adrianem i Mateuszem w projekcie "Pocałunek Boga". Też tam byłem solistą. Na co dzień pracuje w branży całkowicie niezwiązanej z muzyką. Dzięki takiej inicjatywie mogę dzielić się z ludźmi moją pasją i miłością a więc śpiewaniem. Kocham muzykę, kocham śpiewać. Daję tu ujście swoim umiejętnością i wykorzystuję dar, który otrzymałem od Pana Boga - mówi Wojciech Kwiecień.

Mateusz Kazimierski, twórca muzyki i dyrygent całości, mówi nam, że ten projekt jest niesamowity z wielu względów a na pewno ze względu na jednoczenie wielu ośrodków muzycznych. Przed publicznością wystąpi też 4 solistów oraz lektor czytający fragmenty Psalmów.

- Na pewno nie możemy stawać w szranki do największych wydarzeń kulturalnych jakie istnieją na Dolnym Śląsku, gdyż nie możemy konkurować z Narodowym Forum Muzyki czy też z Operą Wrocławską. Są to wielkie instytucje kultury, z zapleczem i finansami. Niemniej jeżeli umiejscowimy się w nurcie półprofesjonalnym, inicjatywie oddolnej to faktycznie, nasze oratoria jest jednym z większych takich wydarzeń kulturalnych na Dolnym Śląsku - mówi Mateusz Kazimierski.