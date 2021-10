"Miasto duchów" na Dolnym Śląsku. Legalnie tam nie wejdziesz! [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Niemcy się wycofują i wysadzają mosty

Gdy Niemcy wycofywali się na początku 1945 roku z Pstrąża, wysadzono most drogowy i kolejowy na Bobrze. Nie przeszkodziło to Armii Czerwonej w zajęciu bazy wojskowej w lutym 1945 roku. Sowieci odbudowali tylko most kolejowy (stoi do dziś), drogowy pozostał w ruinie, co ułatwiało izolację bazy na terytorium PRL-u. Od tego czasu miejscowość była niedostępna dla Polaków. Do części wojskowej dobudowano część cywilną - osiedle bloków mieszkalnych, ale także przedszkole, szkołę, kawiarnię o nazwie Bajka, kotłownię, plac zabaw i boisko.