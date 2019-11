Masz zdjęcie do tego tematu?

Arcybiskup Józef Kupny tłumaczy, że Kościół chce być tam, gdzie wierni. Codziennie rano na Twitterze pojawi się grafika zawierająca myśl na dany dzień. Wpisy rekolekcyjne będą opatrzone hashtagiem #uwierzyc_na_slowo.

Jak sądzi arcybiskup łatwość dzielenia się internetowymi wpisami sprawi, że przekazywane treści dotrą do większej liczby odbiorów: - Wierzę, że Duch Święty, aby poruszyć serce człowieka, może posłużyć się także krótkimi formami, jakimi są tweety – mówi Józef Kupny.

– Pan Jezus nauczając szedł tam, gdzie toczyło się życie ludzi, a dziś potencjalni słuchacze słowa Bożego żyją w świecie wirtualnym. Ten świat musi być dziś potraktowany jako miejsce do ewangelizowania – wyraża przekonanie ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Metropolita ma nadzieję, że taka forma przekazania idei Kościoła katolickiego będzie zachętą dla osób poszukujących wiary.Hierarcha ma świadomość, że telefony komórkowe stały się nieodłącznym towarzyszem wielkiej liczby osób. – To narzędzie nie służy już jedynie do prowadzenia rozmów. Większość niemal bez przerwy przegląda na swoim telefonie strony internetowe czy portale społecznościowe – dodaje abp i wyjaśnia, że jego zdaniem byłoby ogromnym zaniedbaniem ze strony Kościoła, gdyby w tym gąszczu informacji nie pojawiały się treści ewangeliczne.