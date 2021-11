Maseczki w pociągach? To fikcja, konduktorzy nie sprawdzają

Liczba zakażeń koronawirusem znów rośnie, ale mimo tego w pociągach i na peronach Dworca Głównego jest bardzo dużo osób bez maseczek. A obowiązek zasłaniania ust i nosa wciąż pozostaje w mocy. Sprawę tę reguluje rządowe rozporządzenie z 6 maja 2021 r., w którym czytamy, że do 30 listopada tego roku (a zapewne zostanie to przedłużone) w środkach publicznego transportu zbiorowego nakazane jest zakrywanie ust i nosa maseczką. Gorzej z egzekwowaniem tego nakazu, chociaż przedstawiciele spółek kolejowych przekonują, że stosują się do przepisów.

- Wciąż apelujemy do pasażerów o stosowanie się do obowiązku noszenia maseczek na pokładach naszych pociągów. Czynimy to zarówno w komunikatach głosowych, jak również wyświetlanych na ekranach w pociągach. Ponadto także obsługa pociągu zwraca uwagę niepokornym pasażerom - mówi rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak. - Niestety, nie jesteśmy wyposażeni w narzędzia umożliwiające nam skuteczne egzekwowanie tego obowiązku. Naszych podróżnych możemy jedynie prosić i apelować do ich zdrowego rozsądku, co czynimy - dodaje Rodak.