Wałbrzyszanka wyrzucona z pociągu we Wrocławiu za brak maseczki właśnie wygrała dwa procesy! Będzie żądać odszkodowania od policji i kolei

- Tego dnia nie zapomnę nigdy - mówi Paulina Strońska z Wałbrzycha. Podróż do Wrocławia, a następnie Oleśnicy

przepałciła nie tylko awanturą w pociągu, ale także pogorszeniem i tak kruchego stanu zdrowia, pobytem w szpitalu na oddziale psychiatrycznym i sprawą w sądzie, którą właśnie wygrała.

- I teraz to ja pozwę kolej i policję - mówi nam wałbrzyszanka. Jak opowiada, jej koszmar zaczął się 7 października 2020 roku. Numerem jeden w Polsce i na świecie była pandemia koronawirusa. - Rozporządzeniem wprowadzono też nakaz noszenia maseczek, ale nie był to wówczas nakaz ustawowy. Mało tego, ja jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności była zwolniona z tego obowiązku - opowiada nam Paulina Strońska.

I dodaje, że koszmar zaczął się kiedy z Wałbrzycha dojechała do Wrocławia i tam wsiadła w pociąg do Oleśnicy. - Na trasie z Wałbrzycha do Wrocławia wszystko było w porządku, kiedy jednak przesiadłam się do pociągu d Oleśnicy, już we Wrocławiu kierownik pociągu zaczął czepiać się o maseczkę - zaznacza Paulina Strońska

- tak "czepiać się" mówię to świadomie, bo tłumaczyłam mu że mam przeczenie o niepełnosprawności, ponadto byłam po zabiegach radioterapii i trudno byłoby mi oddychać w maseczce - zaznacza wałbrzyszanka.