Mammobus znowu pojawi się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tu zaparkuje [MIEJSCA, TERMINY]

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przypomina o konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych. Wyniki badań dowodzą, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię, dużo rzadziej umierają z powodu raka piersi. Mammografia to badanie, które za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi we wczesnym stadium rozwoju – gdy leczenie jest dużo bardziej skuteczne.

Największe ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy kobiet w wieku od 50 do 69 lat – dlatego Panie będące w tej grupie wiekowej powinny robić mammografię co dwa lata. To z myślą o nich w trasę ponownie wyruszy mammobus. Mammografia jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.