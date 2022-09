Lotny festiwal piwa we Wrocławiu. Tłumy mieszkańców pod Halą Stulecia. Zobacz, czy jesteś na zdjęciu Remigiusz Biały

Tłumy pod Halą Stulecia, 20 stoisk z przeróżnymi piwami, 20 food trucków i masa doznań dla podniebienia.

Na zakończenie wakacji w pierwszy weekend września odbył się piąty Lotny Festiwal Piwa we Wrocławiu. Wydarzenie pod Halą Stulecia zgromadziło tłumy mieszkańców i turystów. Była to fenomenalna okazja do zaspokojenia swoich fantazji browarniczych poprzez różnorodność w ofertach. Wydarzeniu towarzyszyły również food trucki, konkursy i koncerty.