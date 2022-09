Festiwal Pierogów Świata we Wrocławiu 2022. Tłumy na Placu Nowy Targ. Pyszności przez cały weekend. Galeria, ceny i harmonogram

Festiwal to prawdziwa uczta dla miłośników pierogów i okazja spróbować coś, czego dawno nie było okazji lub poznać nowe smaki z całego świata. Pierogi przyrządzane są na całym świecie i na różne sposoby. Są gotowane w wodzie lub na parze, smażone czy pieczone. Ciasto przyrządza się z wielu rodzajów mąk, dodaje się też dodatki i sklejane jest w naprawdę wymyślne kształty. A do środka trafia farsz, do zrobienia którego jest też wiele możliwości.