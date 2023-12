Palarnia kawy w Trzebnicy jest owocem rocznej podóży dookoła świata WIDEO, ZDJĘCIA

Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że kawa rośnie głównie w okolicach równika. To właśnie dzięki temu geograficznemu położeniu możemy cieszyć się kawą z różnych części

Pan Michał wrócił właśnie z ponad dwutygodniowej wyprawy do Kolumbii. Celem było spotkanie z plantatorami kawy, zwłaszcza tymi mieszkającymi na południu, gdzie rzadko zapuszczają się obcokrajowcy. Jak opowiada pan Michał, wyjeżdżając z Polski, nie czuł jeszcze atmosfery zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, ale już w Kolumbii poczuł tę magię.

Ameryki Południowej

Afryki

Azji

- Prowadzenie palarni pozwala nam zgłębiać tajniki poszczególnych krajów i plantacji - mówi Dominika.

To również okazja do poznania różnych metod przygotowywania kawy, zależnych od regionu, co stanowi niezwykle fascynujące doświadczenie.

Do Trzebnicy chętnie zaglądają turyści, często wrocławianie. Odwiedzają grób świętej Jadwigi i tutejsze sady. To świetna okazja by spróbować lokalnych specjałów, jak choćby trzebnickiej szarlotki oraz dobrej kawy.