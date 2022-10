Zakrapiany. Festiwal Zacnych Trunków na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Zobacz czy jesteś na zdjęciach Remigiusz Biały

Zakrapiany. Festiwal Zacnych Trunków na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Trzy dni degustacji napojów alkoholowych najwyższej jakości , wykonanych metodą rzemieślniczą! Zobacz w galerii czy jesteś na zdjęciach. Przesuwaj slajdy klikają w strzałki, używaj klawiszy lub gestów -------------> Remigiusz Biały / Polska Press Zobacz galerię (51 zdjęć)

Zakrapiany. Festiwal Zacnych Trunków na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Trzy dni degustacji napojów alkoholowych najwyższej jakości , wykonanych metodą rzemieślniczą. Były też stoiska z kawą i herbatą z całego świata. Do tego wystawcy z nagradzanymi na całym świecie serami i innymi przekąskami. Festiwal Zacnych Trunków to także wykłady i prelekcje o dobrym alkoholu. Okazja żeby tam się udać jeszcze tylko dziś! Zobacz w galerii czy jesteś na zdjęciach.