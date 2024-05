Łoś wędruje w Sudetach. Przyrodnicy zauważyli go najpierw w Górach Sowich, a dwa dni temu pod Krzeszowem. To rzadkość!

Zaledwie kilka dni temu wspominaliśmy Wam o obserwacji łosia w okolicach Ząbkowic Śląskich i Bielawy pod Górami Sowimi, a już mamy kolejne obserwacje prawdopodobnie tego samego osobnika w Górach Kruczych koło Krzeszowa. Łosie to znani wędrowcy. Zwierzę prawdopodobnie przemieszcza się na zachód, dlatego ostrzegamy kierowców na drodze krajowej z Kamiennej Góry do Lubawki oraz na szosie z Lipienicy do Lubawki, aby zdjęli nogę z gazu i poruszali się ze szczególną ostrożnością, bo spotkanie z łosiem może być niebezpieczne nie tylko dla niego samego, ale również dla kierowcy i jego pojazdu - czytamy w wpisie na FB Sudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego.

Łosie na Dolnym Śląsku są rzadkością. W Sudetach łosie były notowane w latach 70. XX wieku w okolicach Platerówki. Żyło ich tam wtedy 11 sztuk, a pojawiały się nawet na Hali Izerskiej. Pojedyncze przypadki występowania łosi odnotowano w Górach Łużyckich w latach 2005 – 2006. . Później jednak zniknęły. W 2014 roku zauważono łosia pod Świdnicą nad jeziorem Witoszówka. W 2019 roku migrującego łosia widziano w Karkonoszach. Biegał m.in. po ulicach Kowar.