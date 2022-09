Łoś w Krępnicy pod Bolesławcem. Trzeba mieć dużo szczęścia, żeby go spotkać w naszym regionie [FILM, ZDJĘCIA]

W poniedziałek, 5 września Czytelnik Gazety Wrocławskiej przesłał do redakcji film ze spotkania z łosiem, którego zobaczył w lesie w Krępnicy pod Bolesławcem. Na terenie Dolnego Śląska żyje niewiele przedstawicieli tego gatunku, więc znalezienie się tak blisko jednego z nich jest nie lada wydarzeniem.

- Na Dolnym Śląsku taki widok to wciąż rzadkość, ale to dobra wiadomość, bo świadczy o tym, że z populacją łosia nie jest tak źle jak sądziliśmy - mówi Prof. Wojciech Pusz, koordynator Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.