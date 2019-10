Leki na zgagę znowu wycofane. Zobacz, jakie!

Ranigast to lek stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu.

Szczegóły decyzji i numery wycofanych serii:

Ranigast Pro, tabletki powlekane 75 mg

Ranigast Fast, tabletki musujące 150 mg

Ranigast Max, tabletki powlekane 150 mg

Ranigast, tabletki powlekane 150 mg

Ranigast, roztwór do infuzji 0,5 mg/ml

Twoje leki wycofano z obrotu. Co zrobić?

Jeśli znalazłeś na liście wycofanych leków ten, który zażywasz, porównaj jego numer serii z numerem serii na liście. Znajdziesz go na opakowaniu. Jeśli twój lek należy do wycofanej serii, zwróć go do apteki. Możesz poprosić lekarza o receptę na bezpieczny zamiennik twojego leku.